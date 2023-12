Niger : La "colère chaude" de la junte contre la Cedeao et Tinubu

Au Niger, la participation de certains dignitaires du régime déchu au dernier sommet de la Cedeao à Abuja, est vécue comme une provocation par les autorités militaires. Dans un communiqué publié hier mercredi 13 décembre, ils ont vivement protesté contre cette initiative des dirigeants de l’organisation communautaire.







« Niger condamne avec fermeté cette énième provocation de la CEDEAO »





« Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), le Gouvernement et le peuple nigérien ont suivi, avec indignation, dans les médias nationaux et internationaux, la participation incompréhensible de certains membres du gouvernement nigérien déchu à la 64ème session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le 10 décembre dernier, à Abuja au Nigeria. Le Niger condamne avec fermeté cette énième provocation de la CEDEAO qui est de nature à saper tout effort pour trouver une solution diplomatique et négociée à la situation politique actuelle », indique le document.





« Elle participe d’un plan subversif de déstabilisation du Niger »





Les autorités militaires de Niamey, restent persuadées que la Cedeao ne peut pas décider d’une part de suspendre le Niger de toutes ses instances et d’autre part, permettre à des « fugitifs de représenter illégalement » le pays.





« Cette attitude désinvolte sur fond d’incohérence, prouve à suffisance le mépris de ( l'organisation régionale) pour les textes communautaires et le droit international », assène le CNSP. « Elle participe également d’un plan subversif de déstabilisation du Niger à travers la formation d’un prétendu Gouvernement parallèle soutenu par des puissances étrangères ».





Tinubu « abrite dans son pays des individus (qui) participent à l’organisation de la déstabilisation du Niger »





En effet, la junte est convaincue que des membres du régime déchu actuellement au Nigeria cherchent à former un gouvernement parallèle. Elle a d'ailleurs reproché au président en exercice de la Cedeao, Bola Tinubu, de leur offrir le gîte et le couvert.





« Le Niger rappelle au président en exercice de la Cedeao et Président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu que le Niger et le Nigeria ont des liens millénaires et infrangibles de fraternité qui méritent d’être préservés. Aussi, ne saurait-il continuer à abriter dans son pays des individus recherchés par la justice nigérienne et qui participent à l’organisation de la déstabilisation du Niger à partir du Nigeria », a accusé le CNSP.





Pour conclure, la junte a invité la « CEDEAO à se ressaisir et à arrêter de recevoir des directives qui ont pour seul objectif de diviser les pays africains ».