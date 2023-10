Niger : Le chef de la junte courtise le président équato-guinéen Obiang Nguéma

Après le putsch du 26 juillet dernier au Niger, les soutiens du nouveau régime militaire se comptent sur les doigts d’une main. Le Général Abdourahmane Tiani, le sait et il compte agir très vite pour élargir ce cercle. Hier jeudi 12 octobre 2023, il a profité du 55ème anniversaire de l’indépendance de la Guinée-équatoriale pour adresser ses félicitations au président Teodoro Obiang Nguéma et au peuple équatoguinéen.





Pour lui permettre de relever les défis sécuritaires





Le chef des putschistes a par la même occasion sollicité le soutien et la solidarité de son pays envers le Niger afin de lui permettre de "relever les défis sécuritaires auxquels il est actuellement confronté, mais aussi dans le cadre de la conquête de son indépendance totale".





Le général Abdourahmane Tiani a pour finir exprimé sa disponibilité à œuvrer au renforcement et au développement des relations d’amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération entre le Niger et la Guinée Equatoriale.