Niger : Le chef de la junte "drague" le Nigérian Tinubu et remercie Doumbouya

Président en exercice de la Cedeao, le chef de l’État nigérian, Bola Ahmed Tinubu, a déjà marqué son opposition farouche aux putschs en Afrique de l’Ouest. Après la prise de pouvoir par les militaires au Niger, il n’a pas hésité à couper son approvisionnement en électricité au pays. Une décision que dénonce d’ailleurs Niamey, sans pour autant rompre ses relations diplomatiques avec Abuja.





« Je fonde l’espoir que (nous saurons) toujours transcender les situations conjoncturelles »





À l’occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du Nigeria, le chef des putschistes nigériens s’est permis d’adresser un message au locataire du palais d’Aso Rock. Après avoir vivement félicité Bola Tinubu, il a réaffirmé sa disponibilité à œuvrer à ses côtés, au « renforcement et au développement des relations d’amitié, de fraternité et de coopération entre » les deux pays.





« Je fonde l’espoir que les gouvernements de nos deux pays, aux destins intimement liés, sauront toujours transcender les situations conjoncturelles qui pourraient nous opposer, pour continuer à préserver la paix entre nos deux nations sœurs et les liens de fraternité entre nos populations. En vous renouvelant ma disponibilité, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute et fraternelle considération », a-t-il poursuivi.





On ignore si la position de Tinubu a évolué sur l’intervention militaire au Niger, mais ces dernières semaines, il évite d’en parler. Ce n’est pas le cas de certains présidents francophones de la communauté, qui clament urbi et orbi que l’option militaire est toujours sur le table.





« Je voudrais vous exprimer toute la reconnaissance du Niger pour le soutien… »





Outre le président nigérian, Abdourahmane Tiani a aussi adressé une lettre au chef de la transition guinéenne Mamadi Doumbouya, à l’occasion des 65 ans d’indépendance de ce pays. Le putschiste a notamment remercié son homologue pour son soutien depuis les évènements du 26 juillet dernier.





« Je voudrais vous exprimer, au nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du gouvernement, du peuple nigérien et au mien propre, toute la reconnaissance de mon pays le Niger pour le soutien que la République sœur de Guinée lui apporte depuis les évènements du 26 juillet 2023. Ces évènements marquent un tournant décisif dans la marche décisif du peuple nigérien pour sa dignité et sa souveraineté, et nous savons en ces moments particuliers de l’histoire de notre pays, pouvoir compter sur la Guinée de Sékou Touré et de ses dignes héritiers », a indiqué le général Tiani dans sa lettre à Doumbouya.