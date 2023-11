Niger : Le directeur national de la BCEAO relâché

Arrêté le mardi 31 octobre 2023, le directeur national de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest au Niger a été relâché le weekend écoulé. Laouali Abdou Rafa a donc pu regagner son domicile à Niamey. On ignore toujours les raisons pour lesquelles ce cadre de la banque régionale a été privé de sa liberté pendant plus de quatre jours.





La BCEAO a gelé les avoirs du gouvernement





Ce qui est par contre connu de tous, c’est la forte tension qui prévaut actuellement entre l’institution financière et la junte au pouvoir au Niger. Les autorités militaires voient d’un mauvais œil les différentes mesures prises par la BCEAO après le putsch du 26 juillet dernier. En effet, la banque régionale a fermé « ses agences principales et auxiliaires au Niger, jusqu’à nouvel ordre ».