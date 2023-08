Niger : Macky Sall envoie un message de fermeté à la junte nigérienne

Alors que la Cedeao a ordonné le déploiement de sa «force en attente», en vue d’une éventuelle intervention militaire au Niger, les chefs d’État des pays membres de l’organisation sous-régionale ainsi que plusieurs autres dirigeants du monde continuent de demander aux militaires au pouvoir à Niamey de rétablir l’ordre constitutionnel. Macky Sall ne fait pas exception. «Nous avons demandé à la junte nigérienne de libérer le Président Bazoum, a-t-il rappelé sur RFI. On ne doit pas mettre fin au pouvoir d’un Président en l’arrêtant, en le séquestrant. C’est pourquoi au sein de la CEDEAO nous sommes fermes ; cela est inacceptable.»





Macky Sall a martelé : «Si les militaires nigériens acceptent de dialoguer pour prendre en compte nos exigences, il y aura la paix. Mais s’ils refusent, cela, nous ne l’accepterons pas. S’ils veulent la paix qu’ils libèrent le Président Bazoum, qu’ils rendent le pouvoir pour un retour à l’ordre constitutionnel.»