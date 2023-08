Niger : Qui a coupé l’électricité chez Bazoum ?

L’ancien président nigérien Mohamed Bazoum n’est toujours pas libre de ses mouvements depuis le putsch du 26 juillet dernier. La junte au pouvoir refuse de le libérer. Selon son parti le PNDS Tarayaa, en plus d’être « pris en otage » par les putschistes, l’alimentation en électricité de sa résidence a été coupée.





« Ce mercredi 02 août, les preneurs d’otage, ont lâchement interrompu la ligne qui dessert la résidence présidentielle en l’isolant du reste du périmètre présidentiel qui continue à avoir l’électricité » indique le communiqué du comité exécutif national du PNDS Tarayaa parvenu à Wakat Sera.





Ils ne « bénéficient plus de la fourniture rotative de l’énergie »







Pour l’ex-parti au pouvoir, la résidence présidentielle a été « sciemment déconnectée » du réseau prioritaire de la NIGELEC et du groupe secours de la Résidence présidentielle, dans la matinée d’hier mercredi. « Par conséquent, le Président de la République et sa famille ne bénéficient même plus de la fourniture rotative de l’énergie ».





Le comité exécutif national du PNDS Tarayaa « s’insurge contre cette mesquinerie du général Tchiani et le rend responsable de tout ce qui arrivera aux otages, notamment le président de la République et sa famille ».





Le Nigéria coupe son approvisionnement en électricité au Niamey





Il faut dire que le Nigéria a suspendu l’approvisionnement en électricité du Niger. C’est dans le cadre des sanctions prises par la Cedeao contre Niamey après le putsch du 26 juillet dernier. Le pays de Tinubu livrait quelque 150 mégawatts d’électricité au Niger. La déconnexion a été effectuée par la Transmission Company of Nigéria (TCN) dans la soirée du mardi 1er août 2023. Selon une source au sein de l’entreprise qui s'est confiée à Vanguard, le Niger a été totalement déconnecté sur instruction du gouvernement fédéral.





D'après plusieurs experts, le Nigéria doit faire preuve de diplomatie dans la gestion de cette affaire, parce que NiGELEC, la société nigérienne d’électricité était sous contrat avec la société Mainstream Energy du Nigéria pour la fourniture d’électricité. Environ 60% de l’approvisionnement en électricité du Niger provient du Nigéria.