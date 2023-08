Niger: réunion militaire ouest-africaine sur une éventuelle intervention armée

Les chefs d'état-major des armées ouest-africaines doivent se réunir au Ghana jeudi pour discuter des modalités d'une éventuelle intervention armée au Niger, où 17 soldats au moins ont été tués mardi dans une attaque de jihadistes présumés.



Une réunion militaire ouest-africaine cruciale doit se tenir jusqu'à vendredi à Accra au Ghana, où seront évoqués les détails de l'intervention militaire envisagée dans le but de réinstaller dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum renversé par le coup d'Etat du 26 juillet.



Si l'option d'une opération armée reste sur la table, la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) semble encore privilégier la voie du dialogue et de la diplomatie avec le régime militaire au pouvoir à Niamey.



Cette rencontre intervient deux jours après qu'au moins 17 soldats nigériens ont été tués et 20 autres blessés dans une attaque de jihadistes présumés, dans le sud-ouest du Niger près de la frontière du Burkina Faso.



Dans un communiqué diffusé mardi, la Cedeao avait évoqué "différentes attaques perpétrées par des groupes armés" ayant "provoqué la mort de plusieurs soldats nigériens", sans préciser les dates de celles-ci.



Condamnant "fermement" ces attaques, l'organisation a appelé le régime militaire de Niamey à "rétablir l'ordre constitutionnel" dans le pays pour se concentrer "sur la sécurité" qui s'est "davantage fragilisée depuis la tentative de coup d'Etat".



Le Niger est confronté, depuis plusieurs années, aux assauts réguliers de groupes jihadistes.



L'attaque de mardi est la plus meurtrière depuis le coup d'Etat des militaires et du général Abdourahamane Tiani, à leur tête, qu'ils justifient par "la dégradation de la situation sécuritaire".



Le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti mercredi que les sanctions régionales imposées par la Cedeao et les fermetures de frontières "affectaient grandement l'approvisionnement du Niger en denrées alimentaires vitales et en fournitures médicales", demandant "instamment à toutes les parties de faciliter les exemptions humanitaires".