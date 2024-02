Niger : Saisie de 1 980 explosifs en partance pour Niamey

Au Niger, la patrouille mixte du département de Boboye a mis la main sur 1980 explosifs hier dimanche 25 février à Fabidji, un village de la région de Dosso, dans le sud-ouest du pays. Ces produits étaient transportés à bord de deux motos par des individus qui se rendaient dans la capitale, Niamey.





Des munitions dissimulées dans des bidons d’essence





Les hommes du commandant de la garde nationale Harouna Dalimane, ont pu interpeler l’un des motocyclistes. Le second a pris la poudre d’escampette.





Lors de la présentation de ces explosifs à la presse ce lundi 26 février, le général Iro Oumarou, gouverneur de la région de Dosso, a expliqué le mode opératoire des bandits armés pour faire passer des munitions en toute discrétion. On retient de ses propos que ces moyens militaires sont dissimulés dans des bidons d’essence.





Le but des bandits armés est de faire croire qu’il s’agit du carburant, explique le général Oumarou. Il informe qu’une enquête a déjà été ouverte.