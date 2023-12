Nigeria: au moins 16 personnes tuées dans une attaque dans le centre du pays





Des hommes armés ont tué au moins 16 personnes dimanche lors d'une attaque dans un village du centre du Nigeria, selon un responsable militaire.

"Il y a eu un soulèvement après l'incident mais la situation a été maîtrisée", a déclaré à l'AFP le capitaine Oya James.





L'attaque a eu lieu dans le village de Mushu, dans l'Etat du Plateau, une région en proie depuis plusieurs années à des tensions religieuses et ethniques.





"Nous dormions la nuit, quand soudain, des coups de feu violents ont retenti. Nous avions peur parce que nous ne nous attendions à aucune attaque", a expliqué Markus Amorudu, un habitant du village.





"Les gens se sont cachés mais les assaillants ont capturé un grand nombre d'entre nous, certains ont été tués, d'autres ont été blessés", a-t-il ajouté.





Le gouverneur de l'État, Caleb Mutfwang, a condamné l'attaque, la qualifiant de "barbare, brutale et injustifiée".





Des agents de sécurité et des militaires ont été déployés après l’attaque pour surveiller la zone et éviter les troubles à l'ordre public.





"Des mesures proactives seront prises par le gouvernement pour freiner les attaques en cours contre des citoyens innocents", a déclaré Gyang Bere, le porte-parole du gouverneur.





Au Nigeria, les habitants des régions du nord-ouest et du centre du pays vivent dans la terreur des attaques des groupes jihadistes et des groupes criminels appelés "bandits" qui pillent les villages et tuent ou enlèvent les habitants.





str-ks/jt





