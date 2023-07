Nigéria : Dangote évoque l’un des obstacles à la croissance des entreprises africaines

Aliko Dangote est l’homme le plus riche d’Afrique. Sa fortune est estimée à 15,6 milliards de dollars par Bloomberg. L’homme d’affaires possède plusieurs sociétés à l’instar de Dangote Group. Fort de son expérience, il n’hésite pas à conseiller les jeunes entrepreneurs africains.





Dans une interview accordée à Business Insider Africa, et publiée sur le compte Instagram de la fondation Tony Elumelu, le milliardaire a évoqué l’un des obstacles à la croissance des entreprises africaines.





« Les entreprises commerciales, connaissent des hauts et des bas »





En effet, selon l’homme le plus fortuné d’Afrique, les Africains, en particulier les jeunes entrepreneurs ont tendance à dépenser prématurément les revenus de leurs entreprises. « Une fois que votre entreprise commence à prospérer plutôt que de réinvestir dans celle-ci, vous pouvez être enclin à dépenser de l’argent et à supposer que les bénéfices continueront d’affluer…Les entreprises commerciales, connaissent des hauts et des bas. Vous devez donc être très concentré et vous dire : « Ok, qu’est-ce que tu fais et comment maintenir les choses » a-t-il déclaré.





« Je n’ai de maison nulle part »





Pour lui, dépenser notamment dans les choses luxueuses ne fait que distraire l’entrepreneur. Il révèle que malgré sa richesse, aucune résidence de vacances ne porte son nom.





« Les objets de luxe, ils prennent également votre temps, ce qui ne vous obligera pas à vous concentrer sur votre entreprise. Je n’ai de maison nulle part, mais je connais des gens qui travaillent pour moi et qui ont des maisons à Londres, mais pas moi » a-t-il déclaré.