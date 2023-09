Nigeria : La mort du rappeur Mohbad suscite une vague de manifestations

La disparition soudaine de l’artiste nigérian Ilerioluwa Aloba, alias Mohbad, à l’âge précoce de 27 ans, a été un choc pour l’industrie musicale et ses fans. L’annonce de sa mort a suscité de nombreuses interrogations quant aux circonstances de son décès.









Jusqu’à présent, aucune déclaration officielle n’a élucidé les raisons derrière la tragique disparition de Mohbad. Avant sa mort, dans une vidéo devenue virale où il raconte les derniers instants de sa vie, il révèle avoir été invité à boire de l'eau en bouteille contenant des substances nocives. De plus, il aurait subi des violences physiques, a été frappé à la tête avec la crosse d'un pistolet, avant d'être renvoyé chez lui.





MohBad a déclaré dans sa vidéo qu'il tentait de sauver son collaborateur Zino, mais a été trahi par ce dernier. MohBad a partagé son histoire, soulignant l'importance cruciale de la prudence et de la vigilance dans cette industrie, en évoquant Le label de NairaMarley, MarliansMusic dont fait partie Zino.









Si une pétition pour que justice soit rendue a été lancée, le label vit une véritable descente aux enfers. Alors que l'EP #Blessed de Mohbad grimpe de plus de 33 places pour devenir le 3ème album le plus écouté sur AppleMusic Nigéria, la tournée Américaine de Zinoleesky, le protégé de Naira Marley vient d’être annulée.





Dans une vidéo chargée d'émotions, la mère de MohBad a aussi raconté ses derniers jours, partageant des détails sur la façon dont son ancien patron, Afeez Fashola, alias Naira Marley, et son gang ont agressé son fils jusqu'à sa mort. Parlant en Yoruba, elle a démenti les rumeurs disant que MohBad était mentalement instable, ajoutant que son fils vivait dans la peur perpétuelle les jours précédant sa mort.





Corroborant les affirmations de MohBad selon lesquelles on lui a donné une substance blanchâtre à consommer, elle a ajouté que « MohBad n'était pas malade mental. Je suis restée silencieuse parce que je n'avais pas le droit de parler jusqu'à maintenant. Il était marié et avait un fils. Comment les gens peuvent-ils identifier une telle personne comme folle? J'étais à la maison quand j'ai reçu un appel lundi pour dire que mon fils était décédé. J'étais avec lui quelques jours plus tôt, c'est douloureux », explique la mère du rappeur décédé.





« J'appelle les Nigérians à m'aider à obtenir justice pour mon fils », a-t-elle conclu.