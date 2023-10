Nigeria: La police désigne une femme comme suspecte principale dans la mort de Mohbad

La police au Nigeria a indiqué vendredi qu'une infirmière non qualifiée était la principale suspecte dans la mort d'un chanteur à succès en septembre, l'accusant de lui avoir administré des médicaments en faisant preuve de "négligence professionnelle".

Cette annonce intervient quelques jours après qu'une star de l'Afrobeats, Naira Marley, a été placée en garde à vue pour être interrogée, avec d'autres, sur les circonstances de la mort du chanteur populaire Mohbad, 27 ans, à Lagos le 12 septembre. Au total, cinq personnes ont été arrêtées, dont l'infirmière.





Cette femme, Feyisayo Ogedengbe, avait été invitée par l'un des amis de Mohbad à venir le soigner chez lui, a indiqué à la presse un commissaire de police de Lagos, Idowu Owohunwa. Elle lui avait fait trois injections, comprenant notamment des antibiotiques, entraînant chez le chanteur vommissements et convulsions.





"Elle est la principale suspecte dans la mort de Mohbad", a-t-il dit. Selon la police, cette infirmière auxiliaire n'était pas qualifiée pour ce genre de procédures et a fait preuve de "négligence professionnelle".





Les avocats de l'infirmière et des autres suspects n'étaient pas joignables dans l'immédiat. Parmi eux, figure l'un des amis du chanteur, Owodunni Oluwatosin, connu sous le nom de Prime Boy, qui s'était disputé avec le chanteur quelques jours avant sa mort, occasionnant des blessures qui avaient contraint ce dernier à vouloir se faire soigner.





"La façon dont les blessures ont été traitées a mené à sa mort", a dit le commissaire. La star de l'Afrobeat Naira Marley, ainsi qu'un autre chanteur, Samson Balogun, connu sous le nom de Sam Larry, également en détention, ont rejeté les accusations de complicité dans la mort de Mohbad, affirmant qu'ils étaient à l'étranger au moment des faits.





Le commissaire a cependant fait état d'"une prépondérance de la preuve" reliant les deux hommes aux "accusations de menace de mort, cyber-harcèlement et divers crimes commis contre Mohbad de son vivant".





Le décès de Mohbad, auteur de titres à succès tel que "Feel good", a provoqué une très vive émotion au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique où le chanteur est très populaire, mais aussi parce que de nombreuses témoignages de fans et de ses proches ont affirmé qu'il était harcelé et menacé physiquement depuis des mois par des figures de la puissante industrie musicale.