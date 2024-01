Nigeria : La raffinerie de Dangote reçoit le 6ème lot d’un million de barils de pétrole et fait une annonce





Au Nigeria, la méga-raffinerie du milliardaire Aliko Dangote a reçu le 6ème lot d’un million de barils de pétrole le lundi 08 janvier 2024. Dans un communiqué diffusé dans la même journée, la société qui gère cette usine, a annoncé qu’elle était en mesure de démarrer ses activités. « La raffinerie de Dangote semble prête à commencer la production de produits pétroliers raffinés avec la réception du sixième lot de barils de brut fourni par la Nigeria National Petroleum Corporation Limited », peut-on lire dans le document publié par la presse locale.





La raffinerie peut traiter jusqu’à 650.000 barils de pétrole chaque jour









Début décembre 2023, lors de la livraison du premier million de barils de pétrole, le directeur général de Dangote Ports Opérations, Akin Omole, avait déclaré aux journalistes que la raffinerie serait dans les meilleures dispositions pour démarrer ses opérations quand elle recevra six millions de barils du brut.





« Une fois que les six millions de barils seront entièrement livrés, cela facilitera le fonctionnement initial de la raffinerie et relancera la production de diesel, de carburant d’aviation et de gaz de pétrole liquéfié avant de passer ensuite à la production de Premium Motor Spirit », avait laissé entendre M. Omole. L'usine de Dangote peut traiter jusqu’à 650.000 barils de pétrole chaque jour.