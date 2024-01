Nigeria: le président suspend une agence de l'Etat dans le cadre d'un scandale de corruption

Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a suspendu vendredi un important programme national d'aide sociale destiné à lutter contre la pauvreté, a déclaré un porte-parole de la présidence, dans le cadre d'un scandale de corruption qui prend de l'ampleur.





L'Agence du programme national d'investissement social (NSIPA) prévoyait des transferts d'argent pour certaines des personnes les plus pauvres du pays, ainsi que des fonds pour aider les jeunes et offrir des repas scolaires.





Le président a "suspendu tous les programmes gérés par l'Agence du programme national d'investissement social (NSIPA)... à la suite de l'enquête en cours sur des malversations présumées dans la gestion de l'agence et de ses programmes", a déclaré un porte-parole dans un communiqué.





"Pendant la durée de cette suspension, toutes les activités liées à la NSIPA, y compris, mais pas seulement, toutes les distributions, les événements, les paiements, les collaborations et les inscriptions, sont désormais gelées", a-t-il ajouté.





La suspension a été décidée pour une période initiale de six semaines.





Lundi, M. Tinubu a suspendu sa ministre de la Lutte contre la pauvreté à la suite d'allégations selon lesquelles elle aurait détourné des fonds publics vers un compte bancaire privé.





Le parti d'opposition Peoples Democratic Party (Parti démocratique populaire - PDP) avait demandé que Mme Edu soit limogée et poursuivie "pour le pillage présumé de 44 milliards de nairas (près de 50 millions de dollars)" d'un fonds d'investissement social "destiné au bien-être des pauvres".





Le parti a affirmé que cela incluait "585,2 millions de nairas détournés par elle vers un compte privé".





La mesure prise à l'encontre de la ministre intervient quelques jours après la suspension de la directrice de la NSIPA, Halima Shehu. Cette dernière, qui dépend du ministère de Mme Edu, a été arrêtée, interrogée et libérée sous caution.





L'ancienne ministre de la Lutte contre la pauvreté, Sadiya Umar-Farouq, a également été interrogée, selon les médias locaux.





M. Tinubu est arrivé au pouvoir l'année dernière en promettant de lutter contre la corruption au Nigeria.





Il a promis des réformes et a rapidement suspendu plusieurs hauts fonctionnaires, dont l'ancien directeur de la banque centrale Godwin Emefiele et l'ancien chef de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) Abdulrasheed Bawa.





Mais Mme Edu est la première ministre suspendue par le président.





Le Nigeria reste l'un des pays les moins bien classés dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International.





La nation la plus peuplée d'Afrique a vu son taux de pauvreté passer de 40% de la population en 2018 à 46% en 2023, affectant environ 104 millions de personnes, selon la Banque mondiale le mois dernier.