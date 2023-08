Nigéria : le Sénat s’oppose à une intervention militaire de la Cedeao au Niger

Le Sénat nigérian n’est pas favorable à une opération militaire de la Cedeao au Niger pour rétablir l’ordre constitutionnel. Au bout d’une séance à huis clos de deux heures vendredi, les sénateurs ont adopté une résolution rejetant le déploiement des troupes nigérianes au Niger.





Le Sénat encourage Tinubu et les autres chefs d’Etat à prioriser les options diplomatiques





Ils répondaient ainsi à une lettre que le président Tinubu leur avait adressée le même jour, pour les informer des dernières décisions de la Cedeao qui incluaient une possible intervention militaire à Niamey.





Le Sénat a exhorté les dirigeants de l’organisation sous-régionale à prioriser les options politiques et diplomatiques pour résoudre la crise politique dans ce pays voisin. « Le Sénat félicite le président Bola Ahmed Tinubu et les autres chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao pour leur réponse rapide et la position prise sur le malheureux incident en République du Niger. Le Sénat appelle le président de la République fédérale du Nigéria et président de la Cedeao à encourager davantage les autres dirigeants de la Cedeao à renforcer les options politiques et diplomatiques et les autres moyens de résoudre l’impasse politiques en République du Niger » a déclaré le président du Sénat Godswill Akpabio selon "Premium Times" et "Vanguard".





Tinubu rencontre les gouverneurs des Etats frontaliers avec le Niger





L’institution s’est par ailleurs engagée à travailler avec le président Tinubu pour trouver des solutions à la crise compte tenu des relations « cordiales existantes entre les Nigériens et les Nigérians ». Il faut dire que dans la constitution nigériane, le président de la République doit obtenir l’aval du Sénat avant de déployer des troupes à l’étranger.. Hier dimanche 06 août 2023, Bola Tinubu a rencontré les gouverneurs des Etats frontaliers du Niger.







Il s’agit d’Ahmed Aliyu de Sokoto, Umar Namadi de Jigawa, Mai Malam Bini, gouverneur de Yobe, Idris Nasir, gouverneur de Kebbi et son homologue Dr Dikko Radda de Katsina. Cette rencontre entre dans le cadre des consultations initiées par le président sur la situation au Niger, informe le média en ligne nigérian Punch. Vendredi, les sénateurs du Nord du pays avaient fermement protesté contre une intervention de la Cedeao au Niger, évoquant les conséquences sur leurs populations.