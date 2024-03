Nigeria : Les ministres interdits de voyage

Au Nigeria, le Président Bola Tinubu a décidé de suspendre pour 3 mois, les voyages des ministres, chefs d’agences et autres responsables gouvernementaux. La mesure entre en vigueur dès 1er avril 2024.



Se concentrer sur leurs mandats respectifs



Dans la décision adressée, au Secrétaire de Gouvernement de la Fédération George Akume, le 12 mars dernier, le Président Tinubu dit être préoccupé par « l’augmentation du coût des frais de voyage supportés par les ministères, les départements et les agences gouvernementales ». Il rappelle que le pays est confronté à des « défis économiques » actuellement et qu’il est donc nécessaire de gérer les budgets de manière plus responsable.



C’est dans cette optique que le gouvernement fédéral a décidé d’interdire « temporairement tous les voyages internationaux financés par l’État pour tous les fonctionnaires du gouvernement fédéral à tous les niveaux pour une période initiale de trois mois ».



Le locataire d’Aso Rock estime qu’il est plus que nécessaire pour les chefs des MDA (Ministries, Departments and Agencies) de se concentrer sur leurs mandats respectifs et de fournir des prestations de services de qualité ».



Il n’y a pas de règle sans exception



Les responsables gouvernementaux qui ont, quand même, l’intention d’effectuer des voyages à l’étranger aux frais du contribuable pendant la période d’interdiction, doivent demander et obtenir l’approbation présidentielle au moins deux semaines avant ledit voyage qui doit être « jugé absolument nécessaire ».



Pour le Président Tinubu, sa « mesure temporaire vise à réduire les coûts de gouvernance ». Elle permettra de faire des économies « sans compromettre les fonctions gouvernementales ».



Le président Tinubu avait déjà pris la décision de réduire la taille de sa délégation lors des voyages



En novembre dernier, il avait essuyé de vives critiques de la part de ses compatriotes lors de sa participation à la COP28 aux Emirats arabes unis. En effet, la délégation nigériane était composée d’environ 590 personnes. A sa décharge, le gouvernement a expliqué qu’il avait financé le voyage de 422 personnes.



Quelques mois plus tard, c’est-à-dire, en janvier 2024, le Président Tinubu a annoncé qu’il avait réduit la taille de sa délégation lors de ses voyages à l’intérieur du pays et à l’étranger. Elle ne doit pas dépasser 25 personnes pour les voyages locaux et 20 personnes pour les voyages à l’étranger.