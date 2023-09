Nigeria: ouverture d'une enquête spéciale sur la mort de Mohbad

Une enquête criminelle spéciale a été ouverte au Nigeria pour élucider les circonstances de la mort d'une star de la musique afrobeats qui provoque une vive émotion dans ce pays, le plus peuplé d'Afrique, a annoncé lundi la police.





Mohbad, de son vrai nom Ilerioluwa Oladimeji Aloba, auteur de titres à succès tel que "Feel good", est décédé à Lagos le 12 septembre dernier à l'âge de 27 ans, ont annoncé mercredi ses proches sur son compte Instagram (suivi par 2 millions de personnes).





Les circonstances toujours floues de son décès ont provoqué une vague d'émotion et d'indignation au Nigeria où le chanteur est très populaire, mais aussi parce que de nombreuses vidéos et témoignages affirmant qu'il était harcelé et menacé physiquement depuis des mois par des figures de la puissante industrie musicale, ont inondé les réseaux sociaux.





Dans ce contexte, la police de l'Etat de Lagos a annoncé lundi avoir constitué une équipe d'une dizaine de personnes pour mener une "enquête juste et transparente", lors d'une conférence de presse.





"Tous les faits, et notamment les vidéos" seront examinés, et "tout individu en lien" avec sa mort "sera identifié", a assuré le commandant de la police de Lagos, Idowu Owohunwa qui s'exprimait aux côtés des parents du défunt.





Cette enquête a été confiée au département en charge des affaires criminelles, et la police a affirmé ne pas exclure une exhumation du corps afin de procéder à une autopsie.





La carrière de Mohbad a décollé en 2019, après la signature de son contrat avec la puissante maison de disques "Marlian music" du célèbre rappeur Naira Marley (7 millions d'abonnés sur Instagram).





Mais leur collaboration a pris fin en 2022 après de fortes tensions.





Ces derniers jours, de nombreux fans ont accusé le rappeur et ses équipes d'avoir un lien dans le décès de Mohbad, notamment par le biais d'une pétition en ligne qui a rassemblé plus de 250.000 signataires.





Ces accusations ont été balayées dans un communiqué par le rappeur qui se dit dévasté par la mort "d'un frère" et d'un "ami".





Le patron du label a admis qu'"en dépit de désaccords", aucun mal ne lui avait jamais été "souhaité".





Il a également appelé à une enquête, et mis en garde "la communauté en ligne" contre la circulation "d'allégations préjudiciables".