Nigéria : Révélations sur l’échec de la candidature d’Obasanjo au poste de SG de l’Onu en 1991

L’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo est assez célèbre en Afrique. Il a dirigé ce pays d’Afrique de l’Ouest entre 1976 et 1979 et de 1999 à 2007. Après son premier passage à la tête de l’Etat fédéral, il a essayé de briguer le poste de Secrétaire général des Nations Unies. C’était en 1991.





Malheureusement, le Nigérian a échoué face à l’Egyptien Boutros Boutros Ghali. Récemment, l’ancien représentant permanent du Nigéria auprès des Nations Unies Ibrahim Gambari a révélé les raisons de l’échec de la candidature d’Obasanjo.





« Votre candidat n’a aucune chance de devenir Secrétaire général de l’ONU) ».





C’était à l’occasion de la présentation du livre du professeur Adekeye Adebajo intitulé : « Boutros Boutros Ghali : Prophète afro-arabe, pharaon et pape ». Selon les dires de M. Gambari, l’ex-président nigérian n’a pas pu accéder à ce poste prestigieux à cause de sa carrière militaire.





"Un ancien collègue diplomate m’a dit : " Votre candidat (Olusegun Obasanjo) n’a aucune chance de devenir Secrétaire général de l’ONU". "J’ai demandé : « Que voulez-vous dire ? Il est l’ancien chef d’Etat le plus qualifié, il a volontairement remis le pouvoir aux civils et a été le chef du groupe qui a mené le processus de fin de l’apartheid". " Il a dit non. Écoutez-bien, lorsque nous, les grands (les pays qui ont le droit de véto) recherchons un Sec Gen, l’accent est mis sur le secrétaire et non le général » a déclaré M.Gambari. Pour lui cette déclaration est plus que profonde.





« Ghali qu’ils pensaient être un secrétaire, s’est avéré être un général »





Les pays qui avaient le droit de véto voulaient « quelqu’un à qui ils pouvaient donner des ordres, et non un général qui leur donnerait des ordres. Parfois, ils pensent avoir un secrétaire mais finissent par avoir un général. Ghali, qu'ils pensaient être un secrétaire, s’est avéré être un général et Koffi Annan, qu’ils pensaient être un secrétaire, s’est avéré être un général » a déclaré l’ancien diplomate et ex-directeur de cabinet de Muhammadu Buhari.