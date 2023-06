Nomination : La Société béninoise d’infrastructures numériques (SBIN) a un nouveau DG

Le Sénégalais Omar Guèye Ndiaye a été nommé, ce mercredi 21 juin 2023, en Conseil des ministres, directeur de la Société béninoise d’infrastructures numériques (SBIN).





Sa nomination a été actée ce mercredi sur proposition de son Conseil d’administration. La gestion déléguée de la SBIN est confiée depuis mai 2021, pour cinq ans, au groupe sénégalais Sonatel, filiale d'Orange.





Précédemment directeur d'Orange Business Sénégal et directeur de la Stratégie et du Développement Sonatel/Sénégal, Omar Guèye Ndiaye remplace à ce poste Thérèse Tounkara. Il a près de 25 ans d’expérience dans les télécommunications, la qualité, le marketing, la stratégie et le business développement.