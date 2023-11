Nucléaire : L’Ethiopie avance lentement mais sûrement

Géant de la corne de l’Afrique, l’Ethiopie prévoit d’utiliser l’énergie nucléaire pour régler la question de l’autosuffisance énergétique. Le pays s’est déjà doté d’un bureau chargé de la coordination et de la mise en œuvre de son programme électronucléaire.



Actuellement, des travaux préparatoires sont en cours pour la construction d’une centrale nucléaire.



Le pays a créé un centre d’excellence pour la science et la technologie nucléaires



Parallèlement, Addis Abeba forme ses ressources humaines et développe son cadre juridique. Le pays a par exemple créé un centre d’excellence pour la science et la technologie nucléaires à l’Addis Ababa Science and Technology University (AASTU).



Ce centre propose des programmes de premier cycle et de troisième cycle en génie nucléaire et dans des domaines connexes.



En prenant le temps de former ses cadres, l'Ethiopie fait déjà un grand pas vers la concrétisation de son projet qui bénéficie d’ailleurs du soutien des grandes nations comme la Russie, la Chine et la Corée du Sud.



La Corée du Sud promet son assistance technique à Addis Abeba



Récemment, le pays du matin calme s’est engagé à fournir à Addis Abeba une assistance technique et une formation en science et technologie nucléaires.



Selon le ministre éthiopien de l’Innovation et de la Technologie Getahun Mekuriya Kuma, l’objectif de son pays est de construire des centrales nucléaires de faible puissance au cours des dix prochaines années. Addis Abeba part d’un bon pied.