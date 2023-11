Offensive sur Kidal au Mali : Les FAMA annoncent de bonnes nouvelles

La reconquête de Kidal est définitivement lancée. Dans un communiqué publié hier dimanche 12 novembre 2023 sur X, les forces armées maliennes (FAMA) se sont réjouies des "premiers succès" engrangés par l’opération militaire lancée pour reprendre le contrôle de cette ville du nord du pays occupée par les séparatistes du Cadre stratégique permanent.

Des « avancées très significatives » enregistrées

« Lancée il y a quelques jours, l’opération stratégique des FAMA visant à restaurer l’intégrité territoriale et l’éradication des groupes armés terroristes dans la région de Kidal, enregistre ce dimanche 12 novembre des avancées très significatives. La conjugaison des forces terrestres et aériennes des FAMA a complètement dispersé les positions des groupes armés terroristes. Les rescapés se sont réfugiés dans les collines environnantes », renseigne la note des FAMA.

Le vocable « groupes armés terroristes » est utilisé par Bamako depuis quelques mois pour désigner les rebelles séparatistes implantés dans cette région du Mali.

Jusqu’au bout !

Les FAMA assurent qu’ils poursuivront les opérations militaires « avec la plus grande détermination afin de débusquer les terroristes dans leurs derniers retranchements » et rétablir complètement « la sécurité dans la ville de Kidal et environs ». Ils invitent les populations de la région au calme. "La situation est sous contrôle".