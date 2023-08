Ouattara après l'inauguration d'un pont : "Cela vaut plusieurs autres mandats"

Le président ivoirien Alassane Ouattara a inauguré samedi un cinquième pont qui enjambe la lagune d'Abidjan, déclarant qu'il valait "plusieurs autres mandats", à mi-parcours d'un troisième mandat controversé après une élection en 2020 qui a précédé une crise meurtrière.



"A l'occasion de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié, mon aîné avait dit: +cet ouvrage, ce pont, vaut un autre mandat+ (...) Donc moi je dirais (que) ce pont vaut plusieurs autres mandats", a-t-il affirmé, suscitant quelques rires de son audience.



A l'issue du deuil national décrété suite à la mort de Henri Konan Bédié le 1er août, Alassane Ouattara, a inauguré ce pont rejoignant les quartiers de Cocody et du Plateau, qui portera le nom de l'ex-président.



L'édifice a pour but de désengorger la circulation de cette ville, connue pour ses embouteillages.



Alassane Ouattara, 81 ans, a été réélu en octobre 2020 pour un troisième mandat, lors d'une présidentielle boycottée par l'opposition qui jugeait ce mandat inconstitutionnel.



Cela avait provoqué une crise qui a fait une centaine de morts et un demi-millier de blessés entre août et novembre 2020.



La déclaration du président Ouattara intervient moins d'un mois avant les élections municipales et régionales et deux ans avant la prochaine présidentielle.



Si le climat politique s'était apaisé depuis des législatives dans le calme en mars 2021, des tensions ont été ravivées, notamment suite à la radiation sur la liste électorale de Laurent Gbagbo, constatée par son parti en mai, et dont les recours n'ont pas donné satisfaction.