[Découverte] Parc Banco : Un sanctuaire de la biodiversité, une source d’eau de 4 communes d’Abidjan

Un sanctuaire de la biodiversité à cheval entre Yopougon à l’Ouest, Abobo au Nord, à Adjamé à l’Est et Attécoubé au Sud. C’est la position géographique du parc Banco au cœur d’un milieu urbain. L’aire protégée couvre une superficie de 3.438 ha. Elle est la plus grande sur la planète après l’autre aire protégée de Rio. Elles sont si proches et si éloignées. La Côte d’Ivoire et le Brésil abritent des hots spots, c’est-à-dire des zones de concentration de la biodiversité. C’est une forêt comme il en existe tant d’autres à Abidjan ( Côte d’Ivoire) qui a su ménager sa modernité et la conservation de la biodiversité. Au juste, sur le site, nous avons une forêt primaire avec des espèces végétales rares.





Ces aquifères sont la principale source d’approvisionnement en eau des quatre communes précitées. C’est le champ captant de 29 forages. Ces ouvrages fournissent 40 % des besoins en eau des 4 communes. Ce n’est pas pour rien que le Parc de Banco est appelé le réservoir hydraulique de la ville d'Abidjan. Il y a des sites touristiques tels que l’école forestière, la rivière banco, la ferme piscicole…Une modique somme de 1000 vous ouvre les portes du sanctuaire où l’on se déplace à pied, à vélo ou avec un tricycle.





L’école forestière





L’école Banco est un pan de l’histoire. Elle a été construite en 1937. La première promotion est sortie en 1938. L’école a été créée dans le but de former les gardiens de la nature qui sont appelés les agents Eaux et Forêts. Il y a également des dortoirs avec une séparation nette entre les chambres des hommes et celles des femmes. Chaque année 200 pensionnaires entrent dans cet établissement et y sortent au baut de deux ans de formation.





De l’autre côté, la rivière Banco





La rivière de Banco héberge des poissons qui impressionnent par leur taille et poids. Certains mesurent 1, 5 m à 1, 8 m avec des poids oscillant entre 50 et 90 kg. Ces espèces sont protégées. Cette rivière prend sa source à plus de 3 km de l’extérieur du parc par la nappe phréatique. On appelle cette rivière le Gbanco qui signifie l’eau pure l’eau sacrée. Le colon ne pouvait pas prononcer le nom banco et ce banco tire son nom à travers cette rivière Gbanco.







Dans le parc de Banco se trouve





Des singes, des chimpanzés, des biches, des gazelles, des rongeurs, des reptiles qui sont en liberté. Ils sont habitués à la présence des êtres humains mais pas en contact avec eux. On les voit justement par chance c’est rare. Il y a de petits crocodiles et des serpents.





Maison de la nature





La maison de la nature, c’est le musée où logent les animaux. Le premier zoo d’Abidjan a été construit en 1933 avant d’être fermé en 1985. Les animaux sont à l’état de nature. C’est pourquoi, on la ferme plus tard après l'ouverture du zoo d’Abidjan qui a pratiquement tous animaux mais en captivité. Ils sont en cages.





Arborétum Bibliothèque des arbres





Un espace qui est reboisé sur 12 hectares par le gouverneur depuis 1939 dans le but d’introduire les arbres qui sont en voie de disparition. L’arboretum contient 800 espèces d’arbres. Ici l’on retrouve un arbre appelé le ''dabement'' qui est le tambour des chimpanzés. Les chimpanzés tapent fort pour communiquer entre eux. Il est utilisé dans la fabrication des contre plaques et des Tam-Tams. C’est la même famille que les fromagers. La différence, il a des épines sur le tronc.





Un reboisement de Sao, ils vont jusqu'à 60 m de hauteur. Ils sont beaucoup utilisés pour la fabrication des meubles, tables, des bancs, des chaises... Ils sont dans les milieux naturels se nourrissent des nutriments qui est dans le sol.





Ces espèces côtoient les bambous qui sont dans les zones assez humides avec assez d'humidité, ils se développent mieux. Azobe , un arbre au bois rouge solide utilisé dans la fabrication des mortiers, pirogues, des bateaux et également les maisons qui sont sur l’eau.





Alors que l’Ayele est un arbre emblématique. Il s’élève à plus de 50 mètres de hauteur. On utilise la sève d’Ayele pour fabriquer l’encens qu’utilise la communauté chrétienne. Il est également utilisé dans les églises.





Kosipo, l’arbre le plus vieux de la forêt. Il a plus de 500 ans, il est dans une zone marécageuse.





Le musée appelé maison du Gouverneur





Le musée a été construit en 1933 et réhabilité en 2002. Des squelettes d’éléphants, singes, chimpanzés, des hippopotames y sont exposés. En Côte d’Ivoire, il y a des éléphants des fins de forêts et des éléphants des fins de savane.





Fermes piscicole