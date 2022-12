Patrice Talon aux USA : Le nombre d’investisseurs américains en Afrique est faible

En marge du sommet Etats-Unis - Afrique qui s’est déroulé du 13 au 15 décembre 2022, à Washington, le Bénin et le Niger ont signé le tout premier accord de don d’envergure régionale du Millenium Challenge Corporation (MCC). Il s’agit d’un Compact régional de transport à 504 millions de dollars. Ce financement va permettre de renforcer et de réhabiliter le corridor commercial entre le Port de Cotonou au Bénin et la capitale du Niger, Niamey, à travers la construction de routes. Les présidents du Bénin et du Niger étaient présents à Washington à l’occasion de la signature de cet accord de don. Pour le chef de l’Etat béninois Patrice Talon, ce compact régional de transport Bénin-Niger est « une innovation majeure dans la coopération internationale et pour la coopération entre les États-Unis, le Bénin et notre pays frère, le Niger. Il contribuera à rapprocher deux pays voisins afin de rendre l’espace plus attrayant pour les investissements commerciaux ».





« Il faut qu’effectivement des investisseurs viennent sur ce continent »





Le numéro 1 béninois a ensuite plaidé pour plus d’investissements privés américains sur le continent africain. « Je voudrais inviter le MCC, notamment sa directrice générale et les autorités américaines à persévérer dans cette voie et que bientôt nous puissions initier des compacts qui seront orientés vers la promotion d’investissements américains privés, car on constate, malgré les efforts que tous les pays font pour améliorer le climat des affaires, le nombre d’investissements américains est faible sur le continent » a déclaré Patrice Talon. Le locataire du palais de la Marina est persuadé que les pays africains ont besoin d’investissements du secteur privé pour une croissance réelle.





« Il faut qu’effectivement des investisseurs viennent sur ce continent ; c’est le seul moyen de créer un développement réel et durable. L’attractivité de l’Afrique doit être un élément dans les rapports entre les États-Unis et l’Afrique pour que le privé prenne le relais des efforts que font les uns et les autres dans la promotion de l’économie africaine » a-t-il déclaré. Inutile de rappeler que Patrice Talon est un solide défenseur du secteur privé dont il est issu. Avant d’accéder à la magistrature suprême au Bénin en 2016, il était un homme d’affaires.