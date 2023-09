Patrice Talon, Président du Bénin en Chine : « L’Afrique ne parvient pas à sortir de l’enlisement du sous-développement… »

Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon est en visite d’État en Chine depuis le 31 Aout. Dans la matinée d’hier, il a rencontré le Premier ministre chinois Li Qiang, au Palais de l'Assemblée populaire nationale. D’emblée, le Chef de l’État béninois a fait savoir : «Je n’utiliserai pas un mot excessif en disant que le rêve de tout le continent africain notamment le rêve du Bénin est d’emboîter le pas à la grande Chine dans son processus de développement. C’est un exemple pour nous. Il y a quelques mois, je disais sur les antennes d’une télévision française que le modèle chinois nous inspire absolument et que toute l’Afrique devrait s’en inspirer ».





Ainsi, dira-t-il, la coopération que nous entretenons ensemble est d’une efficacité sans pareille. Laquelle, reconnaît Patrice Talon, aurait pu produire encore plus d’effets si les pays africains que nous sommes, nous jouions la part de notre responsabilité. «Mais depuis des décennies que nous nous bénéficions de cette coopération si bien avec la Chine qu’avec beaucoup d’autres pays du monde, l’Afrique ne parvient pas à développer, ne parvient pas à sortir de l’enlisement du sous-développement et parfois je me demande, vous qui êtes nos partenaires, vous qui faites autant d’efforts pour nous soutenir, vous n’allez pas finir par vous lasser de la coopération avec nos pays ».





Par ailleurs, le Chef de l’État du Béninois a affirmé : «Toutes les fois que la Chine manifeste de l’enthousiasme à notre égard, nous sommes plus qu’honorés et admiratifs de votre action, de votre aide, de votre espoir que l’Afrique finira par se sortir d’affaire ».