Paul Kagame nomme sa fille (29 ans) directrice adjointe exécutive au cabinet du Président

Ange Kagame, âgée de 29 ans, a été nommée directrice adjointe exécutive chargée du Conseil de stratégie et de politique, selon un communiqué d’une réunion du cabinet présidée par M. Kagame le mardi.



Le communiqué a également annoncé d’autres nominations, dont de nouveaux ambassadeurs en Éthiopie, au Maroc, en Égypte et en Guinée.



Mlle Kagame travaille au bureau du président en tant que principale analyste des politiques depuis 2019 et détient des diplômes en science politique et en affaires internationales d’universités américaines.



Deux autres enfants du Président Kagame occupent également des postes au gouvernement.



Son fils aîné, Ivan Kagame, a été nommé en 2020 au Rwandan Development Board, chargé d’accélérer la croissance économique par le biais du secteur privé.



Le troisième fils, Ian, est officier dans les Forces de défense rwandaises et a été intégré à la garde présidentielle l’année dernière.



Outre la nomination d’Ange Kagame, le communiqué publié après la réunion du cabinet a également annoncé de nouveaux ambassadeurs en Éthiopie, au Maroc, en Égypte et en Guinée.



La décision du Président Kagame de nommer sa fille à un poste de premier plan dans son cabinet pourrait soulever des questions sur le népotisme et la concentration du pouvoir au sein de la famille. Cependant, les qualifications et l’expérience d’Ange Kagame joueront sans aucun doute un rôle important dans ses nouvelles responsabilités.