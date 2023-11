Pétrole : Le Nigeria va prendre une grosse décision, d’ici fin 2024

Malgré son statut de grand exportateur de pétrole brut, le Nigeria importe entre 90 à 95 % de ses besoins en carburant. C’est ce que révèle un rapport de la Direction générale du Trésor français publié en septembre 2023. Le géant ouest-africain est décidé à mettre fin à cette dépendance.





Lors d’une récente réunion avec le président de la Chambre des représentants Tajudeen Abbas, le directeur général de la Nigerian National Petroleum Company, Mele Kayri, a affirmé que le pays n'importera plus de produits pétroliers raffinés d’ici fin décembre 2024.





« Je peux vous confirmer que d’ici fin décembre de cette année, nous démarrerons la raffinerie de Port Harcourt, au début du premier trimestre 2024, nous démarrerons la raffinerie de Warri et d’ici fin 2024, la raffinerie de Kaduna entrera en service. C’est l’engagement que nous prenons et vous pouvez nous en tenir responsables. En 2024, de nombreuses initiatives, notamment la réhabilitation de nos raffineries, seront mises en œuvre. En plus de la prochaine raffinerie de Dangote, le Nigeria deviendra un exportateur net de produits pétroliers en 2024. Nous ne parlerons plus d’importation de carburant d’ici fin 2024 », a déclaré le patron de la compagnie pétrolière nationale.





23 milliards de dollars investis dans l’importation de combustibles minéraux en 2022