Pierre Goudiaby Atepa va réaliser "The Lungi Bridge" en Sierra Leone

L'architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atepa a été choisi par le gouvernement sierra-léonais pour la réalisation architecturale et la construction d’un pont dénommé « The Lungi Bridge ».





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, il est indiqué qu'un mémorandum d’entente (MoU) est signé par la Sierra Leone, la China Road and Bridge Construction (CRBC) et le groupe Atepa.





"Le pont de Lungi, long de 8 km et d’un coût global de 1,5 milliard de dollars américains, soit un peu plus de 1 000 milliards de francs CFA, est destiné à mettre fin aux difficultés auxquelles font face les voyageurs et à améliorer la mobilité autour de l’aéroport international de Lungi. Également conceptualisé par le groupe Atepa, le nouvel aéroport international de Lungi, qui est situé sur une ancienne base aérienne britannique, de l'autre côté de l'estuaire de Freetown, servira à mettre fin à l’obligation des visiteurs qui y atterrissent à rejoindre Freetown par bateau. Le pont servira également à assurer une extension de Freetown, capitale de Sierra Leone", lit-on dans le communiqué.





China Road and Bridge Corporation est l'une des plus grandes entreprises d'ingénierie et de construction à l'échelle mondiale et est présente dans plus de 50 pays à travers l'Asie, l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Elle est membre de Fortune 500 où elle occupe la 61e place.