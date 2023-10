Planification d’assassinat et recrutement de mercenaires pro-Bazoum : Les révélations de la junte nigérienne

Au Niger, le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine et le ministre de l'Intérieur Toumba Mohamed, ont rencontré hier mardi 3 octobre les acteurs de la société civile, les chefs traditionnels, leaders religieux, chefs de quartiers et responsables des Forces de défense et de sécurité. À l’occasion, M. Lamine Zeine, a révélé que des « ennemis du Niger » conspirent actuellement pour tuer des officiers, des leaders religieux et chefs traditionnels.

« Les ennemis du Niger sont en train de recruter des tueurs à gages »

La junte aurait d'après lui, des preuves bien documentées qui attestent que ces ennemis du pays sont « en train de recruter des tueurs à gages, organiser des assassinats civils contre des officiers, des chefs traditionnels et religieux et d’autres personnes ».

Le ministre de l’Intérieur a, quant à lui, indiqué qu'une attaque était en train d’être orchestrée par des responsables du régime déchu.

Ils veulent « engager des mercenaires vers la Libye pour venir attaquer le Niger » a révélé Toumba Mohamed. Il n’a pas passé sous silence, le retrait du contingent français du pays. Selon lui, ces soldats ne veulent pas suivre les méthodes proposées par Niamey, pour leur départ du Niger.

Pour créer « la zizanie »