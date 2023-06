Pluies diluviennes à Bissau : Un pan du bâtiment du palais présidentiel s'est écroulé

En Guinée-Bissau, les fortes intempéries de ce lundi ont fait écrouler un pan d'un bâtiment du palais présidentiel. C'est le journaliste Serge Daniel qui donne l'information via un tweet.





Il assure, par ailleurs, que le président Emballo est sain et sauf et qu'il y a eu plus de peur que de mal.





Fort heureusement, il n'y a pas de victimes à déplorer, mais juste des dégâts matériels.