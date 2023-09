Plus de 400 migrants décédés dans les inondations en Libye









Quatre cent trente personnes immigrées sont décédées dans les inondations en Libye survenues la semaine dernière, selon un premier bilan communiqué par les Nations Unies et basé sur les remontées des hôpitaux. Plus de 100 000 exilés vivaient dans les zones actuellement sinistrées, d'après l'Organisation internationale pour les migrations.





Plus de 400 migrants sont morts dans les inondations qui ont frappé l'est de la Libye la semaine dernière, selon l'Organisation mondiale de la santé des Nations Unies (OMS), qui se base sur les remontées des hôpitaux.





Ahmed Hamza, président du Conseil libyen des droits de l'homme, a indiqué que le bilan des victimes s'élevait à 430 personnes immigrées précisément, dans des propos rapportés par l'agence de presse Reuters. Celles-ci sont majoritairement de nationalité syrienne, soudanaise et tchadienne.





D'après l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 100 000 migrants vivaient dans les zones touchées par les inondations, dont plus de 8 000 dans la ville de Derna, ville côtière de la Méditerranée comptant plus de 100 000 habitants.





Dizaine de milliers de morts, selon l'ONU : un bilan encore incertain

Ces chiffres concernant les personnes immigrées, relayés par l'OMS, proviennent de l'analyse de 4 000 décès officiellement enregistrés par les hôpitaux libyens. Ils ne sont donc que provisoires, puisque le bilan total des victimes, encore incertain, apparaît bien plus lourd.





Le 16 septembre, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) avait estimé que pas moins de 11 300 personnes étaient décédées à cause des inondations dans la seule ville de Derna. Et plus de 10 000 personnes sont toujours portées disparues. Les inondations auraient aussi fait au moins 170 morts dans d’autres localités de l’est de la Libye, toujours d'après l'OCHA.