Plusieurs proches d’Ali Bongo arrêtés pour «haute trahison»

L’un des fils du président et plusieurs de ses proches ont été arrêtés par les militaires putschistes, a indiqué à la télévision d’État le colonel de l’armée qui était déjà apparu dans la nuit pour lire le communiqué annonçant que des militaires mettaient «fin au régime». Il s’agit de Noureddin Bongo Valentin, fils et proche conseiller du chef de l'État, Ian Ghislain Ngoulou, directeur de cabinet d'Ali Bongo, Mohamed Ali Saliou, son directeur de cabinet adjoint, Abdul Hosseini, un autre conseiller de la présidence, Jessye Ella Ekogha, conseiller spécial et porte-parole de la présidence ainsi que les numéros un et deux du tout-puissant Parti démocratique gabonais (PDG) du président déchu.