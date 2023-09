Policiers gambiens abattus : Le plan macabre du suspect et ses complices révélé par le porte-parole du gouvernement

En Gambie, deux policiers ont trouvé la mort mardi soir lors d’une fusillade sur l’autoroute Sukuta- Jabang. Un troisième a été grièvement blessé. Selon le site d’information gambien « Fatu », le tireur présumé a été arrêté mercredi à Jululung en Casamance.





Lors de son passage hier jeudi sur "Coffee Time", une émission de "West Coast Radio", le porte-parole du gouvernement gambien Ebrima G. Sankareh, a livré d’autres informations sur le suspect.





Ils « auraient fait régner le chaos et la confusion dans ce pays »





Selon les dires de l’autorité, l’homme avait participé activement à une récente manifestation devant le tribunal de Banjul. Il prévoyait avec ses complices de faire régner le chaos et la confusion dans le pays.





« Hier soir, plusieurs suspects ont été identifiés et des arrestations ont été effectuées. Je ne rentre pas dans les détails de ce que je sais, mais l’information est accablante…Je peux dire que si le tireur présumé avait réussi, lui et ses co-conspirateurs auraient fait régner le chaos et la confusion dans ce pays. Pendant une bonne semaine, ils ont surveillé des postes paramilitaires et ils voulaient tuer une douzaine d’officiers paramilitaires. C’était leur motivation » a déclaré le porte-parole du gouvernement gambien. Les forces de l’ordre chargées de l'enquête découvrent progressivement des preuves pertinentes, informe par ailleurs M Sankareh.





Il fuyait vers une zone forestière isolée de la Casamance





Il a exhorté les personnes qui auraient des informations sur les comparses de l’agresseur, à se présenter rapidement au commissariat le plus proche pour les partager avec les policiers.





Notons que le suspect avait rencontré ses complices dans une mosquée après avoir commis son forfait. Ces derniers lui ont fourni un véhicule à bord duquel il avait pris la fuite en direction de la zone forestière isolée de la Casamance. M. Sankareh a salué la coopération du suspect depuis qu’il a été arrêté.