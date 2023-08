Possible opération militaire de la Cedeao au Niger : la réaction d’un conseiller de Adama Barrow

En Gambie, le gouvernement n’a pas encore fait une déclaration officielle sur la situation politique au Niger. On ignore si le pays est prêt à participer à une probable intervention militaire de la Cedeao à Niamey.





Pour Saihou Mballow, conseiller politique du président Adama Barrow, la question ne devrait pourtant pas se poser.





« Lorsqu’il y a eu une impasse dans ce pays en 2017… »





La Gambie est un membre à part entière de la Cedeao, et si l’organisation décide d’intervenir militairement au Niger, Banjul doit y participer. « Je pense qu’il est très important pour les Gambiens de comprendre et de respecter le fait que la Gambie est un membre important de la Cedeao, et si la Cedeao accepte d'envoyer un contingent militaire au Niger nous devrions l'accepter et le soutenir, Lorsqu’il y a eu une impasse dans ce pays en 2017, c’est la Cedeao qui a fait en sorte que la volonté des Gambiens soit respectée » a-t-il rappelé selon "The Standard". .





« L’Armée est toujours prête »





La Gambie est, d'après Mballow, un modèle de démocratie en Afrique, et elle travaille avec les partenaires internationaux pour restaurer ce mode de gouvernance dans la sous-région. Donc, le pays participera à une intervention militaire de la Cedeao au Niger, si les Chefs d’Etat faisaient cette option.