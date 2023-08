Potentielle intervention militaire de la CEDEAO au Niger : Les mises en garde de Thierno Alassane Sall

Le député Thierno Alassane Sall, président du parti République des Valeurs/Réewum Ngor, invite ses collègues députés, en tant que représentants élus du peuple, “à se saisir de la question de l'intervention militaire au Niger”, brandie par les États de la CEDEAO. «Nous ne devons pas engager notre pays dans une guerre injustifiée qui risquerait d'avoir des conséquences désastreuses, contre un peuple souverain», avertit l'ancien ministre de l'Énergie.



Selon lui, «Le Sénégal ne peut pas prôner la paix entre la Russie et l’Ukraine, à des milliers de kilomètres de nos frontières, et promettre la guerre dans notre région. Le gouvernement doit faire preuve de lucidité devant une situation qui nécessite calme et dialogue».



Le parlementaire considère que «les différents communiqués et prises de paroles, dans des langages guerriers, émanant de différents acteurs de la CEDEAO, et de la communauté internationale divisent notre sous-région». De plus, prévient TAS, «ces discours va-t-en-guerre mettent en danger nos ressortissants, dont certains auraient déjà reçu des menaces et plongent toute la population immigrée au Niger dans la psychose».



Le candidat à la présidentielle de février 2024 remarque que «le Niger est l’un des pays les plus pauvres au monde. Les dures sanctions financières et l’embargo économique qui lui sont imposés n’ont aucun effet, si ce n’est d’appauvrir une population déjà éprouvée, et d’amoindrir les capacités de ce pays-frère à riposter contre les jihadistes».



Aussi de souligner : «Le Sénégal doit se positionner en tant que faiseur de paix et mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre une sortie de crise pacifique».