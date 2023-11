Présidentielle 2024 : Une mission de la CEDEAO déployée au Sénégal

Dans le cadre du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO, la République du Sénégal se prépare activement à accueillir l'élection présidentielle le 25 février 2024. Pour garantir la transparence et l'équité du processus électoral, le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, a déployé une mission d'information préélectorale qui séjournera au Sénégal du 27 novembre au 3 décembre 2023, renseigne un communiqué de l’institution ouest-africaine.







Conduite par l'ambassadeur Dr Abdel-Fatau Musah, Commissaire aux Affaires politiques, paix et sécurité, cette délégation de haut niveau comprend des experts provenant des États membres de la CEDEAO. Parmi eux, Awa Amadou Aboudou Nana, ancienne présidente de la Cour de justice de la communauté (CCJ) et membre du Conseil des sages de la CEDEAO, Nassirou Bako Arifari, ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin, membre du Parlement de la CEDEAO, Joao Ribeiro Butiam CO, représentant permanent de la République de Guinée-Bissau auprès de la CEDEAO, membre du Comité des représentants permanents, Roland Kouassi Amoussouga Gero, ancien directeur des Affaires politiques au Bureau du représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l’Ouest et au Sahel basé à Dakar, et enfin Me Amlan Victoire Alley, experte juriste de la Côte d’Ivoire.





La mission a pour objectif premier de tenir des consultations approfondies avec les acteurs politiques et les parties prenantes au processus électoral sénégalais. Ces consultations visent à évaluer le niveau de préparation du pays pour les élections, à identifier les défis à surmonter et à déterminer les domaines dans lesquels un appui de la CEDEAO pourrait être nécessaire pour soutenir les efforts en vue d'établir le consensus nécessaire à un environnement propice à la tenue d'élections pacifiques et crédibles au Sénégal.





Dans le cadre de leurs activités, l'ambassadeur Abdel-Fatau Musah et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie au Dr Ismaila Madior Fall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Cette visite a été l'occasion de présenter officiellement la mission et de reconnaître le rôle que joue le Sénégal dans la consolidation de la démocratie en Afrique de l'Ouest.













En écho à cette reconnaissance, le ministre des Affaires étrangères a exprimé sa gratitude envers la Commission de la CEDEAO pour le déploiement d'une mission aussi importante. Il a rappelé l'importance de l'évaluation du niveau de préparation du pays et de toutes les parties prenantes au processus électoral en vue de la prochaine élection présidentielle.





Malgré les défis actuels, le Dr Ismaila Madior Fall a assuré la délégation de la CEDEAO que le Sénégal est prêt à organiser des élections pacifiques, transparentes et crédibles.