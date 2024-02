Prétendue bagarre entre deux diplomates gambiens à Cuba : Banjul ouvre une enquête

C’est une information des médias en ligne « The Point » et The Standard ». La secrétaire générale de la présidence gambienne, Mme Salimatou Touray, serait à Cuba avec une équipe d’enquêteurs pour faire la lumière sur une prétendue bagarre entre l’ambassadeur Cheikh Tijan Hydara et son adjoint Vincent Mendy.



Les deux diplomates rappelés

Cet affrontement physique aurait eu lieu dans le bureau de l’ambassadeur à La Havane, le 25 janvier dernier. Les deux diplomates ont depuis été rappelés, mais ils ne sont pas encore rentrés à Banjul.

Selon "The Standard", une prétendue malversation financière serait au cœur de l’affaire. En effet, la banque de l’ambassade à Cuba aurait soulevé des inquiétudes quant à certains mouvements d’argent du compte de l’ambassade vers des comptes personnels.

Les enquêteurs essayent de « rassembler les pièces du puzzle… »