Prise de Kidal par les FAMA : Les mots du capitaine Traoré à Goita, Nathalie Yamb exulte

Hier mardi 14 novembre, le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne a annoncé la prise de Kidal par l’Armée. Cette ville stratégique du Nord du pays était occupée depuis une dizaine d’années par les rebelles du Cadre stratégique permanent (CSP) à dominante Touareg.





La bonne nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre dans les pays voisins, notamment au Burkina Faso, allié du pouvoir de Bamako.









« Mes admirations au Colonel Assimi Goita »









Le président de la transition burkinabé Ibrahim Traoré s'est fendu d'un tweet pour rendre hommage au peuple malien, aux FAMA et à son ami Assimi Goita. « Je me réjouis de la libération, ce mardi, de la ville de Kidal par les Forces armées maliennes après d'intenses combats menés ces derniers jours. Je rends un vibrant hommage au peuple frère et aux forces combattantes pour leur intrépidité qui offre des perspectives heureuses pour le Mali et l'ensemble des Etats du Sahel. Mes admirations au Président de la Transition malienne, le colonel Assimi Goita pour sa grande vision, sa détermination et son engagement pour un Mali libre et souverain", a écrit le Capitaine Traoré sur le réseau social .









« L’histoire retiendra que l’Armée française… »





Il est convaincu que cette « victoire d’étape », prouve à suffisance la justesse du combat mené par les dirigeants du Sahel pour « la libération » de leurs États. « Nous nous en sortirons vainqueurs », assure le capitaine Traoré. Outre le président burkinabé, l’activiste Susso-camerounaise Nathalie Yamb a aussi félicité les FAMA, le président et les membres du gouvernement malien pour cette victoire à Kidal.





« L’histoire retiendra que ce que l’armée française, la force européenne Takuba et la force onusienne Minusma n’ont pas réussi à faire en 10 ans, le Mali l’a fait en 2. HOURRA ! Merci à Assimi Goita, Sadio Camara, Abdoulaye Maiga, Malick Diaw, Ismael Wagué, Abdoulaye Diop. Merci aux vaillants soldats maliens. Merci aux alliés stratégiques du Mali ! Merci au peuple malien. Merci à Adama Ben Diarra et à tous les patriotes maliens et panafricains qui ont défendu avec détermination le gouvernement, l’armée et le peuple maliens… », a tweeté l’activiste pro-russe.