Procès du putsch manqué en Gambie : l’un des 5 soldats jugés recouvre sa liberté

Poursuivi devant la Haute Cour de Banjul après le coup d’Etat manqué de décembre 2022, le caporal Omar Njie a bénéficié d’une relaxe mercredi dernier. Le juge Basiru V. P Mahoney a estimé qu’il n’y avait pas de preuve prima facies (à première vue) contre l’accusé.





Ému et soulagé





« Il est évident que les éléments de preuve minimaux à charge concernant le 4ème accusé (Omar Njie) pris à leur niveau le plus élevé, sont tels qu’aucun tribunal raisonnable ne pourrait à bon droit le condamner et, par conséquent , l’affaire contre le 4ème accusé devrait s’arrêter. En d’autres termes, il n’y a pas de preuve prima facie contre le 4ème accusé » a déclaré le juge. Selon « Freedom Newspaper », Omar Njie n’a pas pu retenir ses larmes après le verdict. Il était à la fois ému et soulagé.





Le cerveau du putsch manqué doit témoigner ce vendredi





On ne peut pas en dire autant des 4 autres ( Sanna Fadera, Gibril Darboe, Ebrima Sannoh et Fabakary Jawara). Ils sont toujours poursuivis pour « trahison, recel de trahison et incitation à la mutinerie ». Ce vendredi, Sanna Fadera, présenté comme le cerveau du putsch déjoué, devrait témoigner devant le tribunal de Banjul en tant que témoin de la défense. Il encourt la peine capitale.