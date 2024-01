Processus de paix au Mali : Assimi Goita met l’Algérie à la touche

Le président de la Transition malienne Assimi Goïta, a annoncé fin décembre 2023, "l’appropriation nationale du processus de paix". Le putschiste souhaite ainsi donner toutes "ses chances à un dialogue direct inter-malien pour la paix et la réconciliation, afin d’éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires".







A cet effet, il a annoncé la mise en place d’un comité chargé de piloter ce dialogue, dans un délai d'un mois. Au cours des assises, « l’unicité, la laïcité de l’Etat et l’intégrité du territoire ne feront pas partie des sujets de discussion ainsi que les 3 principes qui sous-tendent l’action publique du Mali », a averti le président de la transition malienne.





Les séparatistes dénoncent un « simulacre » de dialogue de paix





Pour lui, le but est de « créer les conditions pour que chaque Malienne et chaque Malien puisse s’épanouir dans un environnement marqué par la confiance retrouvée entre les communautés sous la protection de l’Etat ».





On ignore si les groupes rebelles seront invités à ce dialogue. En tout cas, le Cadre Stratégique Permanent (principale entité rebelle à dominante Touarègue) a déjà rejeté l’initiative. « Nous pensons que c’est une façon de prononcer la caducité définitive de l’accord (d’Alger), et de mettre la médiation internationale à la porte. Nous voyons que c’est un rejet d’un accord déjà signé par toutes les parties et garanti par la communauté internationale et nous ne sommes pas prêts à prendre part à un processus de paix qui ne sera qu’un simulacre », a déclaré Mohamed Elmaouloud Ramadane, l’un des porte-paroles du CSP, signataire de l’Accord d’Alger. De toute évidence, le CSP tient à l’exécution de cette entente. Seulement les relations entre l’Algérie et le Mali se sont dégradées fin 2023.





Bamako, en froid avec Alger





Bamako a reproché aux dirigeants algériens les rencontres récurrentes qu’ils organisent avec des « personnes connues pour leur hostilité au gouvernement malien » et "certains mouvements signataires de l’Accord pour la paix" d’Alger « ayant choisi le camp des terroristes ». Pour le Mali, ces agissements sont une « ingérence » de l'Algérie dans ses affaires internes parce que cette dernière n'a même pas pris la peine de le consulter.





Le pays maghrébin a depuis indiqué qu’il restait attaché à la souveraineté du Mali, mais des solutions doivent être trouvées pour réconcilier les fils de l’Etat sahélien. En clair, le gouvernement d’Abdelmadjid Tebboune se porte garant de l’Accord d’Alger. Dans la foulée, il a rappelé son ambassadeur à Bamako. Les autorités maliennes ont fait de même au nom du principe de réciprocité.





Une paix est-elle possible sans l’Algérie ?