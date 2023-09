Promotion de l’homosexualité : Le Cameroun ordonne la suspension de la chaîne Canal + Elles

Le Cameroun, n’approuve pas la diffusion de programmes véhiculant des pratiques obscènes à tendance homosexuelle sur le bouquet CANAL PLUS INTERNATIONAL. Hier vendredi 22 septembre, le Conseil National de la Communication (CNC) a dans une correspondance, demandé à l’opérateur de " suspendre sans délai et jusqu’à nouvel avis de ses bouquets, la diffusion de la chaîne dénommée CANAL PLUS ELLES".





« Atteintes aux valeurs et aux lois de la République »





D’après l’organe de régulation des médias camerounais, cette pratique obscène à tendance homosexuelle « s’est poursuivie essentiellement à travers » ladite chaîne, malgré une première mise en garde en juin dernier. En effet, le Conseil National de la Communication (CNC) avait déjà notifié à CANAL PLUS INTERNATIONAL que ces programmes portaient "atteinte aux valeurs et aux lois de la République". Il a même « entamé des concertations avec les responsables du groupe CANAL PLUS INTERNATIONAL aux fins de solutions appropriées ».





Au terme de cette démarche, l’opérateur de télédiffusion « s’est formellement engagé à mettre en œuvre un train de mesures correctives telles que l’incitation à l’usage du code parental à travers un spot audiovisuel qu’il (cosignera) avec le CNC, ou la révision de ses programmes pour les conformer aux lois et aux coutumes du (Cameroun) ».