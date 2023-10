Quatre explosions inexpliquées font un mort au Sahara occidental

Quatre explosions ont fait samedi soir un mort et trois blessés, dont deux dans un état grave, à Smara, dans le territoire disputé du Sahara occidental, ont indiqué dimanche les autorités locales marocaines sans expliquer les causes possibles.





Ces explosions ont touché trois quartiers différents et "causé des dégâts matériels à deux maisons", ont précisé à l'AFP les autorités locales.





Les deux blessés graves ont été transférés dans un hôpital de Laâyoune, à 200 km à l'ouest de Smara, ville de plus de 66.000 habitants.





Le troisième blessé, touché légèrement, a pu regagner son domicile après avoir reçu les premiers soins.





Dans des images qui circulent sur les réseaux sociaux, que l'AFP n'a pas pu authentifier, on voit un pan effondré de la toiture d'une habitation vide et un impact au sol. D'autres montrent des débris métalliques dont on ignore l'origine.





Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole jusqu'en 1975, est considéré comme un "territoire non autonome" par l'ONU en l'absence d'un règlement définitif.





Depuis près de 50 ans, un conflit y oppose le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario, soutenus par Alger.





Rabat, qui contrôle près de 80% de ce vaste territoire, aux eaux très poissonneuses et riche en phosphates, prône un plan d'autonomie sous sa souveraineté.