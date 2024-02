"1400 kg d’or" nigérien saisis en Ethiopie : La réaction du général Tiani

En janvier 2024, plusieurs médias ont annoncé la saisie de 1400 kg d’or nigérien, sans document officiel, à l’aéroport d’Addis-Abeba en Ethiopie. A la faveur de l’interview accordée à la RTN dimanche dernier, le président nigérien Abdourahmane Tiani, s’est exprimé sur cette information qui en réalité "n’en est pas une", selon ses dires.







« Les gens sont prêts à tout pour nous divertir »





« Vous me faites sourire…Il y a des gens qui ont été plus modestes en annonçant un peu plus de 1500 kg saisis en Ethiopie, d’autres ont avancé 23 tonnes, vous imaginez 23 tonnes d’or, et que c’est le CNSP qui aurait remis toutes ces quantités d’or aux Russes…Nous sommes inscrits dans un sens de la marche de l’histoire de notre pays, qui ne plaît pas à tout le monde et les gens sont prêts à tout pour nous divertir », a déclaré le général Tiani.





Il assure que les "autorités éthiopiennes" n'ont même pas vu « la couleur » de l’or dont on parle.