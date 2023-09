"Son supérieur lui dit : lâchez-le" : Kemi Seba raconte sa brève arrestation à Cotonou

Arrêté, puis relâché dans la nuit du vendredi au samedi 16 septembre 2023, Kemi Seba s’est exprimé hier dimanche dans un live Facebook. L’activiste est revenu sur cet évènement qui, d’après lui, n’est rien d’autre qu’une tentative de "capture".





«Au bout de 10-15 minutes, son visage change»





«J’étais à l’aéroport en train de faire des photos avec différentes personnes qui voyageaient, quand le chef de la police de l’aéroport de Cotonou m’aborde et me dit : "Kemi, comment vous allez ? Je peux vous parler cinq minutes ? Il y a un truc que je voulais vous dire." Je me dis, c’est classique, c’est comme ça que ça se passe. Je le suis dans son bureau. Au bout de 10 à 15 minutes, son visage change, il me dit :"Donnez-moi vos téléphones." Je dis :" Pardon. Je suis en garde à vue ? Si je suis en garde à vue, dites-le-moi, si je ne suis pas en garde à vue précisez-le aussi." Il a dit : "Je n’ai pas à vous dire si vous êtes en garde à vue ou pas."





"J’ai simplement stipulé et ça a été la réalité qui, a mon sens, était important de préciser que, à la seconde où vous m’arrêtez, j’ai droit à mon avocat et à la seconde où vous m’arrêtez, vous allez accélérer votre agenda, parce qu’il y a des gens à qui vous vous attaquez, que vous pouvez persécutez en silence, mais il y en a d’autres, à la seconde où vous les arrêtez, vous allez accélérer votre déclin », a raconté Kemi Seba.





« L’entrevue a duré trois heures »





L’activiste dit avoir refusé de répondre aux questions des policiers, en l’absence de son avocat. « L’entrevue a duré trois heures environ et ils me disaient : "Vous allez finir incarcérer." Et comme Dieu est puissant, j’entends celui qui mène l’interrogatoire recevoir un coup de fil de son supérieur qui lui dit : «Lâchez-le», poursuit le président de l’ONG Urgences panafricanistes.





Il a par ailleurs évoqué les motifs de son arrestation, en l’occurrence l’appel à l’insurrection.