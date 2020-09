RDC : Joseph Kabila prépare-t-il déjà son retour au pouvoir ?

Joseph Kabila, alors président de la RDC, en août 2018

« Le retour de Joseph Kabila n’est pas un slogan, c’est une réalité. Il va retourner au pouvoir et nous sommes en train d’y travailler. » En tournée dans le Haut-Katanga et le Lualaba depuis le début de la semaine dernière, Claude Nyamugabo, le ministre de l’Environnement, était en mission officielle à Kolwezi pour évaluer l’impact de l’activité des activités minières sur l’environnement quand il a lâché cette petite phrase dont l’écho a résonné jusque dans les couloirs des états-majors des partis, à Kinshasa.D’autant que sa parole a du poids. Ancien gouverneur du Sud-Kivu, Claude Nyamugabo est un cadre important du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), la formation politique de l’ancien président congolais. Et sa sortie intervient dans un contexte particulier.Mardi 15 septembre, Joseph Kabila a en effet signé son retour public sur une scène politique congolaise qu’il n’avait cependant jamais tout à fait lâché depuis qu’il a quitté le pouvoir. Barbe grisonnante fournie – celle-là même qu’il avait rasé pour le jour de l’investiture de Félix Tshisekedi, le 24 janvier 2019 – , et ceint de son écharpe de « sénateur à vie », Joseph Kabila a fait une entrée très remarquée.