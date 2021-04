RDC: l’ancien Premier ministre Bruno Tshibala toujours poursuivi dans une affaire de détournement

Bruno Tshibala Ancien Pm RDC

En RDC, un des Premiers ministres de Joseph Kabila est mis en cause par ses collaborateurs. Bruno Tshibala est poursuivi en justice pour détournement de salaires, primes et autres avantages légaux. Le procureur général de la Cour de cassation a été saisi de la plainte il y a bientôt un an, sans aucune réaction. Avant de quitter ses fonctions, le vice-ministre de la Justice du gouvernement sortant lui rappelle que les plaignants attendent les suites de leur démarche.





Le 23 mai 2020, un groupe d’anciens conseillers et chargés d’études du cabinet de l’ancien premier ministre Bruno Tshibala Nzenze avait saisi le procureur général près la Cour constitutionnelle pour se plaindre du détournement de leurs primes et avantages légaux. Selon les plaignants, le Trésor public avait débloqué la somme de deux millions cinquante-trois mille huit cent soixante-deux dollars américains pour leur décompte final. Mais rien ne leur a été versé.





Le vice-ministre de la Justice sortant, Bernard Takaishe, de rappeler au magistrat que depuis, le dossier n’a pas évolué. Pour lui, cette plainte devrait déjà avoir été instruite et traitée.





Réaction du porte-parole de l’ancien Premier ministre Tshibala, « il s’agit d’une distraction de mauvais goût ». « Les indemnités de sortie et tous les salaires ont été dûment payés et liquidés par voies bancaires », affirme Maurice Muyananu.