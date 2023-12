RDC : Le président Tshisekedi menace de marcher sur Kigali (Rwanda)

En République Démocratique du Congo (RDC), les électeurs votent depuis ce mercredi matin pour élire leur futur président. L’actuel chef de l’Etat Félix Tshisekedi affronte plusieurs candidats dont le très populaire opposant Moïse Katumbi.





Le lundi 18 décembre 2023, dernier jour de campagne électorale, le numéro un congolais a évoqué le conflit dans l’Est du pays, lors d'un meeting à Kinshasa.





« Dès la première balle tirée par les imbéciles, je demanderai au Parlement… »







Il a comme d’habitude indexé Kigali pour son soutien présumé aux rebelles du M23. « J’en ai assez des invasions et des rebelles du M23 soutenus par Kigali », a rugi le président sortant devant une foule de partisans dans la capitale congolaise. Il a ensuite promis la guerre au Rwanda si le pays continue « d’agresser » la RDC.







« Dès la première balle tirée par les imbéciles, je demanderai au Parlement et au Congrès d’autoriser une déclaration de guerre. Nous marcherons sur Kigali. Dites à Kagamé que ses jours de jeux avec les dirigeants congolais sont révolus. Je ne tolérerai pas ses provocations », a averti le dirigeant congolais selon le site tanzanien "The Citizen".







On ignore vraiment si le président congolais pense ce qu’il dit ou s’il cherche juste à faire adhérer plus de compatriotes à sa cause afin de remporter le scrutin.







Il avait comparé Kagamé à Adolf Hitler







En tout cas, ses menaces couronnent une semaine de tensions croissantes entre Kigali et Kinshasa. Il y a quelques jours, Félix Tshisekedi avait déjà comparé Paul Kagamé à Adolf Hitler, l’ex-homme d'État allemand de sinistre renommée.