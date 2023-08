Refus de la France de retirer son ambassadeur du Niger: la réaction de la junte

Au Niger, la junte au pouvoir a donné 48 heures à l’Ambassadeur de France pour quitter le pays. Du côté de Paris on estime que les « putschistes n’ont pas d’autorité pour faire cette demande » puisque l’agrément de l’ambassadeur émane des « seules autorités élues ».



« Le Niger n’a nullement besoin d’une autorisation… »



Dans un communiqué publié en fin de semaine dernière, la junte au pouvoir a rappelé à la France, sans la nommer, qu’elle n’a pas besoin de son « autorisation » pour expulser son ambassadeur du pays. « Le ministère (des Affaires étrangères) rappelle à ceux qui s’agitent et doutent encore de l’expression de sa volonté souveraine, que le Niger n’a nullement besoin d’une autorisation ou d’une interprétation de la convention de Vienne de 1961 pour exercer ses prérogatives et faire quitter l’Ambassadeur Sylvain ITTE , après ce délai de 48 heures » indique la note. Le diplomate en question n’est toujours pas parti du Niger après l’expiration des 48 heures.



« Je salue votre collègue » du Niger



Il a même été salué par son président, en l’occurrence Emmanuel Macron, ce lundi 28 août. « La France et les diplomates ont été confrontés ces derniers mois à des situations dans certains pays particulièrement difficiles, que ce soit du Soudan où la France a été exemplaire, au Niger, en ce moment même et je salue votre collègue et vos collègues qui écoutent depuis leur poste » a déclaré le président français lors de la réunion annuelle des ambassadeurs français.



Il faut signaler pour finir, que seul l’Ambassadeur de la France au Niger est déclaré persona non grata. Ceux de l’Allemagne, des Etats-Unis et du Nigéria n’ont reçu aucun ordre d’expulsion. La junte a tenu à le préciser dans son communiqué.