Relais français au sein des gardes présidentielles africaines : les révélations d’un ex-agent de la DGSE

« Nous n’assumons pas le fait que pour rester une puissance d’envergure, nous devons conserver une influence politique, économique et militaire en Afrique, face notamment à la présence chinoise et russe sur le continent ». Ainsi s’exprimait Vincent Crouzet, lors d’une récente interview accordée au journal français l’Express.





Nos concurrents « n’ont pas ces scrupules »





Pour cet ex-agent de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE), la France doit arrêter d’être dans le repentir à cause de son passé d’ancienne puissance coloniale parce que ses concurrents sur le continent, en l’occurrence, les russes et les chinois « n’ont pas ces scrupules ».





Sa frilosité en Afrique, peut dans une certaine mesure expliquer les putschs auxquels on assiste, avance cet ex-conseiller du Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur. En effet, selon Vincent Crouzet la France n’est « plus introduite dans les gardes présidentielles » en Afrique.





« Avant la France disposait toujours de relais au cœur du palais »





« La raison numéro un de ces coups d’Etat, c’est la foire aux vanités et à la prévarication au sein des élites militaires, et le fait que nous ne sommes plus introduits dans les gardes présidentielles. Avant, la France disposait toujours de relais au cœur du palais, qui pouvaient fournir des informations et prévenir. Aujourd’hui, nous n’en avons plus, parce que nous avons peur d’être montrés du doigt. Mais cela va peut-être nous coûter cher » a prévenu l’ex-agent de renseignement.