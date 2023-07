Remaniement ministériel au Mali : les "inamovibles lieutenants" d’Assimi Goïta

Au Mali, le président de la transition, le Colonel Assimi Goïta, a procédé à un remaniement ministériel le samedi 1er juillet 2023. 13 ministres ont fait leur entrée dans le gouvernement. On note le maintien dans la nouvelle équipe des "fidèles lieutenants" d’Assimi Goita, à l’instar de Sadio Camara qui tient le portefeuille de la défense et Abdoulaye Diop, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale.







Sadio Camara s’est particulièrement illustré ces dernières années, par ses qualités de meneur d'homme. Sous son commandement, l’armée malienne a infligé de lourdes pertes aux terroristes.





« Traqués et envoyés au repos éternel »





En mars dernier, lors de la réception des aéronefs russes et des drones turcs, le colonel promettait de traquer assidûment ces djihadistes s’ils ne déposaient pas les armes. « Leurs actions de harcèlement ne dureront pas longtemps puisqu’ils seront traqués et envoyés au repos éternel » assurait-il. Sadio Camara est présenté comme l'homme de Moscou à Bamako. Selon Jeune Afrique, il s'est rendu en Russie à plusieurs reprises ces dernières années. C'est lui qui aurait ouvert les portes du Mali à Wagner selon le magazine panafricain.





Son homologue Abdoulaye Diop, a été le patron charismatique de la diplomatie malienne. Il a notamment défendu la junte contre les accusations de violation des droits de l’homme proférées par l’Onu. Le colonel était aussi sur la ligne de front pour répondre aux accusations de Volker Turk, le haut commissaire de l’Onu aux droits de l’homme après que Bamako ait demandé le départ de Ngefa Atondoko Andali, le directeur de la Division des droits de l’homme de la mission de l’Onu pour le Mali.





« Désoccidentalisation militaire du Mali »





On retient également son engagement en faveur du départ des soldats français de l’opération Barkhane du pays mais aussi son récent discours devant le conseil de sécurité de l’Onu pour exiger le départ de la Minusma. Il conduit de façon méthodique, la désoccidentalisation militaire du Mali. Assimi Goita qui est sans doute sur la même longueur d’onde que lui, a décidé de le maintenir à ses côtés.





La plupart des ministres membres du M5-RFP débarqués





Outre Sadio Camara et Abdoulaye Diop, le président de la transition a décidé de maintenir à leurs postes d’autres membres du gouvernement à l’instar du ministre de la sécurité et de la Protection civile , le général Daoud Aly Mohammedine, le ministre de la réconciliation, le colonel Ismaël Wagué, le ministre de l’administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maiga et le ministre de la justice, Mamadou Kassogué.